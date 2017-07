Wünsche mit Farbe dargestellt

artikel-ansicht/dg/0/

Nach zwei Workshops mit Waltraud Eckert-König, Schulberaterin der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie (RAA) in Potsdam, hatten die beteiligten Mädchen und Jungen zunächst Ideen entwickelt, wie sie die recherchierten Rechte für Kinder und daraus resultierende Wünsche künstlerisch umsetzen könnten. Gemeinsam mit dem Rathenower Stefan Behrend griffen sie nun zur Spraydose und gestalteten eine Garagenwand auf dem Schulhof mit einem zirka 16 Meter langen und 2,50 Meter hohen Wandgemälde.

Neben einem gemeinsamen Hauptmotiv, drei Kinder unter einem Regenbogen, konnten die Schüler ihre ganz persönlichen Vorstellungen, in kleinen Traumwolken, fantasievoll umsetzen. Natürlich findet sich auch das Schulmaskottchen, die schlaue Eule, auf der Garagenwand wieder. "Das ist nicht das erste Graffiti-Projekt, dass ich mit Kindern umsetze", so Behrend. "Aber dies hier ist das erste Projekt, bei dem die Kinder die Bilder selbst sprayen. Manche brauchten etwas, um sich an den Umgang mit der Spraydose zu gewöhnen. Andere zeigten sich schon recht talentiert."

Stefan Behrend arbeitet als pädagogischer Mitarbeiter in einem Bildungswerk in Stendal. Im Alter von 14 Jahren fing er selbst an zu sprayen und beteiligte sich in der Folge auch an legalen Aktionen in"Toll, dass die Schüler ihre Entwürfe sehr selbstständig umsetzen konnten", sagte Fördervereinsvorsitzende Sandra Zich. "Für sie war der Umgang mit der Farbspraydose auch eine neue Erfahrung."

Der Förderverein der Seeger-Schule unterstützt kontinuierlich die Umgestaltung des Schulhofs und verbessert mit der Aufstellung von Spielgeräten für die Pausenbeschäftigung die Bedingungen für die Kinder. Mit Unterstützung des Vereins wurden in den letzten Jahren bereits drei Fassaden des Schulgebäudes durch den Brandenburger Marco Brzozowski sehr farbenfroh mit Motiven aus der Tier- und Pflanzenwelt gestaltet.