Gutachten: Unfall mit getöteter Studentin war unvermeidbar

artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (dpa) Der Unfall im April, bei dem eine ägyptische Studentin von einem Auto in Cottbus erfasst wurde und in der Folge starb, soll unvermeidbar gewesen sein. Das gehe aus einem Gutachten hervor, das das Unfallgeschehen rekonstruiert und inzwischen vorliege, teilte die Staatsanwaltschaft Cottbus am Donnerstag mit. Der rbb hatte zuerst darüber berichtet.