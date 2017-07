artikel-ansicht/dg/0/

Jaunde (dpa) Im Kampf gegen die Terrormiliz Boko Haram hat Kamerun Menschenrechtlern zufolge brutale Folter eingesetzt. Amnesty International habe 101 Fälle von Menschen dokumentiert, die zwischen 2013 und 2017 von Sicherheitskräften - oftmals ohne Beweise - der Unterstützung der Terrorgruppe beschuldigt und gefoltert wurden, wie die Organisation am Donnerstag mitteilte. Einige Gefangene seien auch getötet worden.



"Diese entsetzlichen Verstöße laufen auf Kriegsverbrechen hinaus", sagte der Leiter der Organisation für West- und Zentralafrika, Alioune Tine. Amnesty führte nach eigenen Angaben Dutzende Interviews mit Opfern und untermauerte diese mit Satellitenbildern, Fotos und Videos.

Viele der Opfer wurden demnach im Hauptquartier einer Spezialeinheit in Salak im Norden des Landes gefoltert. Dem Bericht zufolge waren dort auch zeitweise Soldaten der französischen und US-Streitkräfte stationiert. Eine Sprecherin des US-Afrika-Kommandos, Robyn Mack, erklärte, Personal des US-Militärs würde die Einheit im Zuge der Terrorbekämpfung in der Region unterstützen und beraten. Das US-Militär habe bisher keine Berichte über Menschenrechtsverletzungen von kamerunischen Streitkräften in der Einrichtung erhalten.

Die islamistische Terrororganisation Boko Haram treibt vor allem im Nordosten Nigerias ihr Unwesen, ist aber auch im zentralafrikanischen Kamerun aktiv. Die Miliz hat Amnesty zufolge seit 2014 mehr als 1500 Zivilisten im Norden Kameruns getötet.