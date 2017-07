Wahlfreiheit für Grundschulen wackelt in Teilen Neuruppins

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) In Neuruppin dürfen Eltern frei wählen, an welcher Grundschule ihr Kind seine Laufbahn startet. Mit der Gründung des neuen Schulzentrums im Neubaugebiet erwägen die Verantwortlichen im Rathaus, zumindest einem Teil der Bevölkerung dies künftig vorzuschreiben.

Im Rathaus ist eine Regelung für Schulbezirke in Arbeit: Es soll festgelegt werden, wer seine Kinder in die 2018 neuzugründende Fontanes-Grundschule schicken soll.

So sieht es die Neuregelung vor, an der das Schulamt der Stadtverwaltung derzeit fieberhaft arbeitet. "Wir wollen an der Fontane-Oberschule einen neuen Grundschulstandort gründen", erinnert Sozialdezernent Thomas Fengler. Im Schuljahr 2018/19 soll der Unterricht beginnen. In vier Wochen muss der Entwurf stehen. Darin wird bereits formuliert sein, aus welchen Wohngebieten Knirpse in die neue Schule gehen sollen. Noch hält sich Fengler bedeckt. "Darüber können wir im September reden", sagte er, wenn die Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung beraten. Sie werden am Ende entscheiden. Schließlich muss zum Jahresanfang 2018 alles stehen. Dann beginnt das Anwahlverfahren.

Das Problem: Werden sich auch genügend Neuruppiner für die neue Grundschule entscheiden? Im Gegensatz zu anderen Städten wird Familien hier nicht vorgeschrieben, wo der Nachwuchs seine Schullaufbahn beginnt. Es gibt nur einen übergreifenden Schulbezirk, dazu gehören Einzugsbereiche. "In der Realität sieht es aber so aus, dass etwa 90 Prozent der Kinder aus den Einzugsbereichen ihrer Schulen stammen", so Fengler. Wohnortnähe sei wichtig. "Kurze Beine, kurze Wege", fügt er hinzu.

Dass für die ganze Stadt Schulbezirke eingeführt werden, hält Fengler für unwahrscheinlich. "Das werden wir bestimmt nicht machen", so der Sozialdezernent. Zumindest für das Gebiet um die Fontaneschule und die Karl-Liebknecht-Schule werde es aber "darauf hinauslaufen". Eine befristete Lösung hält der Verantwortliche für das beste, "für eine Übergangsphase, bis der Standort etabliert ist". Nach drei Jahren will sich das Rathaus die Zahlen wieder ansehen. Sowohl mit der Liebknecht- als auch mit der Fontaneschule wurden die Pläne bereits besprochen. Beide würden im Grundsatz mitgehen. "Von dort hieß es, wir sollten auf eine gute soziale Durchmischung achten", so Fengler. "Das werden wir auch tun."

Geld für Umbauten an der Fonte muss die Stadt ebenfalls noch ausgeben - in der ersten Jahreshälfte 2018. Das Land Brandenburg unterstützt die Einrichtung von Schulzentren mit Fördermitteln.