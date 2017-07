Schwarzfahrer mit fünf offenen Haftbefehlen erwischt

artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (dpa) Ein 25-Jähriger ist in Cottbus wegen Schwarzfahrens erwischt worden - und dabei stellte die Bundespolizei fest, dass fünf Haftbefehle gegen ihn vorlagen. Der Mann war am Mittwochnachmittag ohne gültigen Fahrausweis mit dem Regionalexpress von Horka (Landkreis Görlitz) nach Cottbus gefahren, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Um seine Identität zu klären, forderte das Zugpersonal am Bahnhof in Cottbus die Bundesbeamten an.