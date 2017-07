artikel-ansicht/dg/0/

Chisinau (dpa) In Moldau haben mehrere Tausend Menschen gegen die Änderung des Wahlrechts protestiert. Mehrere Oppositionsgruppen riefen zu der Demonstration in der Nähe des Parlaments in der Hauptstadt Chisinau auf, meldete die Agentur Interfax am Donnerstag. Die Demonstranten forderten den pro-russischen Präsidenten Igor Dodon auf, das vom Parlament gebilligte Gesetz zur Abschaffung der Verhältniswahl nicht zu unterzeichnen.