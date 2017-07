Der Weg zur Wirtschaft 4.0

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (age) Warum die Digitalisierung eigentlich weiblich ist, wenn doch fünf Männer ihre Bedeutung für die Wirtschaft diskutieren, war die provokant gestellte Frage des rbb-Moderator Gerald Meyer zur Podiumsdiskussion bei der 4. Industriekonferenz. Die Antworten der Herren - Frank Martin, Geschäftsführer der ZF Getriebe Brandenburg GmbH, Oliver Windeck von Metallbau Windeck, Wirtschaftsminister Albrecht Gerber, Torsten Schulz, Betriebsratsmitglied bei der Mercedes-Benz Ludwigsfelde GmbH und Prof.Dr. Peter Langendörfer von der IHP Frankfurt (Oder)- ebenso amüsant wie wahr. So konstatierte Frank Martin, dass Frauen genau wie die Digitalisierung eben unglaublich komplex seien, während Oliver Windeck verlauten ließ: "Man kann ohne beides schwerlich." Womit der Anlass der erstmals in Brandenburg an der Havel in den Räumen der Technischen Hochschule Brandenburg stattfindenden Konferenz schon umschrieben wäre. Für Industrie- als auch Handwerksunternehmen bestimmt die Digitalisierung zunehmend die Agenda: Produktionsprozesse und Arbeitsabläufe verändern sich, eine sich entwickelnde "Wirtschaft 4.0" hat immer mehr Auswirkungen auf Kundenbeziehungen, Geschäftsmodelle und Qualifikationen. Doch längst haben nicht alle Unternehmen den Weg gen Digitalisierung gefunden, gut ein Viertel aller Unternehmen kommt noch gänzlich analog aus, weshalb viele der gekommenen Unternehmer die Chance nutzten, sich Anregungen und Tipps während der Podiumsdiskussion als auch in den anschließenden Workshops zu holen. Hier präsentierte etwa Frank Mojetat vom Autohaus Mothor, wie seine Brandenburger Autohäuser heute mit der Digitalisierung arbeiten: "Interne Prozesse für Reparaturen und Inspektionen werden mit dem I-Pad digital erfasst. Abläufe können so deutlich gestrafft werden." Positiven Argumenten wie Zeitersparnis und effektiverem Arbeiten steht in vielen Unternehmen jedoch die Angst gegenüber, Opfer von Cyberattacken zu werden oder, besonders bei einer älteren Belegschaft, nicht mit den neuen Anforderungen umgehen zu können. "Eine Angst, die mit Schulungen genommen werden kann", so Langendörfer der gleichsam klar machte, dass autonomes Handeln am Markt langfristig nicht mehr möglich sei und Unternehmen sich für die Digitalisierung öffnen müssen. Weshalb schon in den Schulen vermehrt daran gearbeitet werden müsse, die Schüler nicht nur den privaten, sondern auch den beruflichem Umgang mit der digitalen Welt zu lehren.