Vom Mammut bis zum Münzschatz

Brandenburg (MZV) (pm) Wie groß ist ein Mammut? Wie lebten die Jäger und Sammler? Wie fühlt sich ein Feuerstein an? An sechs Nachmittagen werden diese Fragen bei einem Spaziergang durch die großen Epochen der Menschheitsgeschichte beantwortet. Dabei begeben sich die Teilnehmer auf eine Zeitreise, bei der Anfassen und Mitmachen ausdrücklich erlaubt sind! Nachgebaute Fundstücke und Naturmaterialien vermitteln dabei anschaulich die älteste Periode der Menschheitsgeschichte. Los geht es am Dienstag, 25.Juli, mit der Steinzeit, auf die in den darauffolgenden jeweils dienstags jeweils um 14.30 Uhr Führungen zur Bronze-, Eisen- und Völkerwanderungszeit sowie zum Mittelalter und der Neuzeit folgen. Veranstaltungsort ist jeweils das Achäologische Landeskundemuseum Brandenburg, Neustädtische Heidestraße 28. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen beschränkt. Um Anmeldung wird daher gebeten unter 03381/410 41 12 oder reservierung@landesmuseum-brandenburg.de. Der Eintritt beträgt 2 Euro pro Kind, 3 für Erwachsene. Kinder unter 10 Jahren haben freien Eintritt.