Need for Speed? - Brennabor reloaded!

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) In den Sommerferien bietet das Industriemuseum Brandenburg an der Havel ein besonderes Programm an. Mädchen und Jungen zwischen 10 und 14 Jahren können auf ganz neue Weise in die Stadtgeschichte und die Geschichte der Brandenburger Brennabor-Werke eintauchen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1590343/

Nach einer ausgiebigen Erkundungstour durch alle Ecken und Winkel des Industriemuseums mit seinem Technischen Denkmal "Siemens-Martin-Ofen XII" und der Brennaborausstellung geht es auf die Straße. Während einer Fahrradtour nehmen wir den Straßenverkehr in Brandenburg an der Havel unter die Lupe. Bestandteil der Tour ist ein Besuch in der Ausstellung "Als Brandenburg noch eine Fahrradstadt war" in der Rathenower Straße. Die Ergebnisse dieser Tour fließen in die Gestaltung kleiner Gegenwartsmuseen in vorgefertigten Pappkisten ein: den "Museobilboxen". Anschließend wagen die Teilnehmenden den Schritt vom Fahrrad zum "Auto": Jeweils zu zweit bauen sie eine Seifenkiste, mit der sie beim Oldtimer- und Motorsporttreffen am 26. August 2017, an den Start gehen. Beim Malen, Basteln und Bauen helfen die Museologin Susanne Lehmann und der Brandenburger Künstler Jan Beumelburg.

Das Projekt findet von Montag bis Freitag, jeweils am 24. und 25. Juli sowie am 21. und 25. August, zwischen 9.30 und 15 Uhr statt. Es wird eine Mittagsverpflegung geben. Die Teilnahme ist kostenlos.

Für die Fahrradtouren kann das eigene Fahrrad genutzt werden, es stehen aber auch einige Leihräder zur Verfügung. Fahrradhelme können nicht gestellt werden.

Jeweils bis zu zehn Teilnehmer*innen können sich anmelden unter: stahlmuseum@aol.com oder 03381 304646. Gefördert wird die Veranstaltung durch das Projekt "Museobilbox" im Rahmen des Bundesprogramms "Kultur macht stark!". Weitere Informationen: industriemuseum-brandenburg.de, brennabor-brandenburg.de, bei Facebook und Google+.