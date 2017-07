artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Im Potsdamer Forst-Süd sind am Donnerstag drei Fliegerbomben unschädlich gemacht worden. Sprengmeister Mike Schwitzke und sein Team hätten am Vormittag eine englische Fünf-Zentner-Bombe entschärft und zwei weitere Blindgänger desselben Kalibers gesprengt, teilte die Stadtverwaltung mit. Damit wurden seit der Wende in der Landeshauptstadt bereits 183 Fliegerbomben entdeckt und unschädlich gemacht. Der Sperrkreis von 1000 Metern im Umkreis des Fundortes wurde um 13.07 Uhr aufgehoben. Da der Fundort der Bomben in einem Waldstück lag, mussten keine Menschen in Sicherheit gebracht oder Straßen gesperrt werden.