Prenzlau (dpa) In Prenzlau (Uckermark) gehen bei den Bürgermeisterwahlen am 24. September wohl zwei Kandidaten um den Chefsessel im Rathaus an den Start. Am Donnerstag ging kurz vor Fristende am Mittag eine zweite Bewerbung ein, wie die Stadtwahlleiterin Maren Schön erklärte. Um wen es sich genau handelt, wurde nicht mitgeteilt. Der Wahlausschuss müsse sich erst mit der Personalie befassen und erklären, ob die Bewerbung zulässig sei. Erst danach könne der Name genannt werden. Die Kandidatur von Amtsinhaber Hendrik Sommer (parteilos) steht hingegen schon seit längerem fest. Er führt seit 2009 die Stadtgeschäfte. Die Prenzlauer Abstimmung wird zeitgleich zur Bundestagswahl durchgeführt.