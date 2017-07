artikel-ansicht/dg/0/

Erdogan-Sprecher: Deutschland will türkischer Justiz Befehle erteilen

Ankara (dpa) Der Sprecher von Präsident Recep Tayyip Erdogan hat der Bundesregierung versuchte Einflussnahme auf die türkische Justiz vorgeworfen. "Sie wollen, dass die Justiz in der Türkei eine Institution ist, die ständig Befehle entgegennimmt", sagte Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin am Donnerstag in Ankara zur deutschen Forderung nach einer Freilassung von Peter Steudtner. "Und sie sind es, die die Befehle erteilen sollen. Das ist vor allem Respektlosigkeit gegenüber der türkischen Justiz." Kalin sagte zugleich, die EU-Mitgliedschaft sei weiterhin Ziel der Türkei.

artikel-ansicht/dg/0/1/1590349/





Zwei Männer halten ein Tuch mit dem Foto des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei der Eröffnung des Denkmals zum Gedenken an die Opfer des gescheiterten Putschversuchs in Ankara am 15.07.2016.



© dpa