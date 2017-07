artikel-ansicht/dg/0/

Washington (dpa) Der Stopp von Waffenlieferungen der CIA an Rebellen in Syrien ist nach Ansicht des US-Nahostexperten Joshua Landis der "letzte Sargnagel" für die moderaten Regierungsgegner. Das Aus der Finanzierung durch den US-Geheimdienst bedeute auch das "schäbige Ende von Amerikas gescheiterter Politik eines Regimewechsels in Syrien und in der gesamten Region", erklärte der Professor der University of Oklahoma am Donnerstag.