Jerusalem (dpa) Aus Furcht vor neuer Gewalt im Bereich des Tempelbergs in Jerusalem an diesem Freitag hat Israel seine Sicherheitskräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Fünf zusätzliche Bataillone des Militärs seien einsatzbereit, bestätigte eine israelische Armeesprecherin am Donnerstag. Bei Unruhen am Mittwoch hatte es erneut Verletzte gegeben.

Hintergrund der angespannten Situation sind verschärfte Sicherheitschecks für Muslime am Tempelberg. Die Kontrollen mit Metalldetektoren, die von den Palästinensern abgelehnt werden, hatte Israel am Sonntag nach einem blutigen Attentat eingeführt. Drei israelische Araber hatten am vergangenen Freitag zwei Polizisten an einem Zugangstore zum Tempelberg durch Schüsse tödlich verletzt. Anschließend wurden sie selbst erschossen.

Die Polizei veröffentlichte am Donnerstag Videoaufnahmen, die nach ihren Angaben zeigten, dass die Attentäter den Anschlag vom Tempelberg aus verübten und anschließend dorthin zurück flüchteten. Ein Helfer habe die Waffen in die heilige Stätte geschmuggelt.

Der Tempelberg ist für Muslime und Juden eine wichtige heilige Stätte. Der Streit um die Besuchsrechte, also wer den Hügel betreten und dort beten darf, hatte schon in der Vergangenheit zu Spannungen und Gewalt geführt.

Palästinensische Vertreter haben Muslime dazu aufgerufen, am Freitag in Massen zum Gebet auf dem Tempelberg zu kommen. Für gewöhnlich kommen zu den Freitagsgebeten an der Al-Aksa-Moschee mehrere Tausend Menschen aus den Palästinensergebieten.