Torwart-Tor zählt doppelt

Beim Lesen des Wortes Beachhandball denkt man unweigerlich an einen Druckfehler. Dass es aber tatsächlich eine eigene Sportart ist und so auch verstärkt in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dafür wollen verstärkt die Eberswalder Zonenboys sorgen. Gerade auch dem Handball auf Sand kommt der weiche Untergrund wie auch den Beachvolleyballern zunutze. Sprungwürfe enden beim Hallenhandball häufig auf dem harten Parkett, nicht immer bleibt man so von blauen Flecken oder Schlimmerem verschont. Das mag einer der Beweggründe für die Verlegung des Beachhandballs auf Strandsand gewesen sein. Ganz sicher aber ist der Hauptgrund: "Es macht einfach Spaß", wie Philipp Meichßner vom Vorstand der Zonenboys erklärt.

Beim Beachhandball stehen sich zwei Teams auf einer 27 mal 12 Meter großen Spielfläche gegenüber. Ein Team besteht aus drei Feldspielern sowie einem Torhüter. Der greift aktiv beim Angriffsspiel der eigenen Mannschaft mit ein, so dass eine Überzahl an Feldspielern entsteht. Trifft der stürmende Torwart oder ein für ihn ins Spiel gekommener Wechselspieler sogar ins gegnerische Tor, so bekommt sein Team zwei Punkte gutgeschrieben. Doppelte Punktzahl gibt es auch für Tore, die per Kempa-Trick (Spieler fängt und wirft den Ball im Flug) oder mit Spin-Shoot (Sprungwurf mit Drehung um die eigene Achse) erzielt werden. Eine Spielhälfte dauert zehn Minuten und pro Halbzeit gibt es für den Sieger einen Punkt. Steht es am Ende der Partie 1:1-Unentschieden, dann entscheidet ein Shoot-out (Penaltywerfen) über den Gewinner der Partie.

In Brandenburg ist Beachhandball noch wenig verbreitet und Eberswalde die heimliche Hauptstadt der Sportart. Deshalb waren auch die Eberswalder Zonenboys wieder Gastgeber der offenen Landesmeisterschaft.Sechs Männer und fünf Frauenteams aus Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt fanden sich zum Turnier auf der Sportanlage des Ostender SV ein. Doch bevor das Turnier in die heiße Phase ging, wurden elf Teilnehmer durch die beiden Zonenboys-Aktiven und DHB-Beachhandball-Referenten Sebastian Fenske und Mirko Wolfgramm zu DHB-Beach-Schiedsrichtern ausgebildet.

Die Frauen spielten ihr Turnier im Modus jeder gegen jeden, während die Männer in zwei Dreiergruppen um den Einzug ins Halbfinale kämpften. Im Finale standen sich letztendlich die Teams von Prost Sport aus Berlin und den Beachbroilers aus Potsdam gegenüber, wobei die Berlinerinnen die Nase am Ende vorne hatten. Bei den Männern waren es vor allem die Beach Warriors aus Gommern sowie die beiden Tegeler Teams von Lukes Beachwalker und Viffel Tegel, welche das Turnier bestimmten. Doch auch die Hausherren zeigten, dass sie trotz des Personalumbruchs im Team attraktiven Beachhandball spielen können. Das Finale wurde dann letztendlich zwischen den Teams der Beach Warriors und Viffel Tegel entschieden, wobei die Warriors aus Gommern am Ende die Oberhand behielten.

Nach der Siegerehrung bildeten sich aus den vor Ort verbliebenen Teams erneut vier Mannschaften, welche bis in die Abendstunden als Mixed Teams spielend ein spontanes Turnier abhielten.

20 Mitglieder hat der Verein Eberswalder Zonenboys, davon zehn aktive Beachhandballer. "Wir sind noch auf der Suche nach neuen Mitgliedern", erzählte Philipp Meichßner, der eigentlich aus Neuruppin und dem Hallenhandball kommt.