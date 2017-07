Gewaltschutzambulanz zunehmend gefragt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) In der Gewaltschutzambulanz der Berliner Charité suchen deutlich mehr Menschen Hilfe als früher. In der ersten Hälfte dieses Jahres kamen durchschnittlich 100 Betroffene pro Monat, rund viermal so viele wie im Gründungsjahr 2014, sagte Vize-Leiterin Saskia Etzold am Donnerstag bei der Vorstellung der Bilanz.

