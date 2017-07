Im Affenzahn über die Piste

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Der fünfte und letzte Lauf zur Ostdeutschen Meisterschaft der Buggy-Sportler in den Klassen ORT, OR8 und ORE8 wurde zu einem hochspannenden Event. Gastgeber MC Schwedt stellte am Ende zwei Sieger.

Auf der wieder bestens präparierten Rennstrecke in der RC-Arena im Ortsteil Blumenhagen bot der Modellclub Schwedt den angereisten Sportlern hervorragende Bedingungen für die Finalrennen um die drei Titel. Erstmals in der Geschichte des Schwedter Modellclubs konnten zwei Meistertitel eingefahren werden. In der Klasse ORE8 (Elektro) besaßen zwei Oderstädter Fahrer die Chance auf den Titel. Nach Vor- und Zwischenläufen gab es das erwartet spannende Finale - nicht so sehr um den Sieg, sondern um die nachfolgenden Plätze.

Vom Start weg gab Mateusz Dudzic vom MC Schwedt in beiden Finalläufen das Tempo vor und lies sich den Sieg nicht nehmen. Packende Zweikämpfe, Fahrfehler und Stürze prägten den Kampf um die weiteren Plätze. Letztendlich kam Jaroslow Piontowski (MC Schwedt) auf Platz 2 vor Sophie Müller vom RCC Munzig. Unter dem Jubel Ihrer Vereinskollegen holten Dudzic und Piontowski mit diesen Ergebnissen in der Gesamtwertung der Meisterschaft den Titel und die Vizemeisterschaft nach Schwedt.

Spannend verlief auch der Endlauf um den Sieg in der Klasse OR8 (Verbrenner). Der 15-jährige Johannes Klett vom MRC Meiningen führte die Rangliste an. Die Konstellation vor den Finale war so, dass sich Klett bei einem Sieg von Daniel Bliefert (MC Schwedt) nicht unter die ersten fünf platziert hätte und somit auch dieser Titel in Schwedt geblieben wäre. Im Finale zeigte Klett aber seine ganze Klasse. Lange Zeit in Führung liegend, musste er sich auf Grund enormen Reifenverschleißes erst in der Schlussphase des Rennens geschlagen geben.

Das Finale gewann schließlich Manuel Meyer vom MRC Sondershausen. Souverän hat sich Klett den Ostdeutschen Meistertitel gesichert. Dritter im Rennen wurde Zico Scherel vom MC Schwedt, der damit eine doch ziemlich verkorkste Meisterschaft noch positiv abschloss. Daniel Bliefert wurde Sechster und belegte in der Gesamtmeisterschaft einen guten dritten Platz. In der Ü-40-Wertung heimste er den Titel ein. Auch die Klasse ORT (Truggy) bot spannende Rennen. Im Endlauf setzte sich hier wiederum Klett vor Sascha Banaszek (RC Offroad Ottendorf-Okrilla) und Stev Krause vom gleichen Verein durch. Ein absolutes Highlight für Zuschauer und Aktive war das "Kids-Race". Auf Einladung des MC Schwedt nahmen Mädchen und Jungen teil, die sonst kaum mit dem Automodell-Rennsport in Berührung kommen. Mit viel Eifer und doch erstaunlich gutem Einfühlungsvermögen steuerten die mutigen Kinder die Modelle über die Rennstrecke. Tatkräftig von den Eltern unterstützt, stand absolut der Spaß im Vordergrund. Natürlich gab es auch für diesen Wettbewerb eine Siegerehrung mit Pokalen für die Erstplatzierten. Auf Platz 1 kam Lea Prodell (Berlin), gefolgt von Nino Komow (Schwedt), Allegra Bliefert (Berlin), Leon Marquardt (Schwedt) und Kawin Chunthanom (Potsdam). Mit Nino und Leon haben sich zwei Jungen platziert, die erst seit kurzem Mitglied in der vom MC Schwedt und der Gesamtschule Talsand gegründeten AG Modellbau sind und dort unter Anleitung an diesen Sport herangeführt werden.

Ein großer Dank geht an den Dachverband, den Deutschen Minicar-Club und die Verantwortlichen, die allesamt den MC Schwedt kräftig unterstützen. Mit diesem Lauf ist die Serie 2017 zur Ostdeutschen Meisterschaft und die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft beendet.