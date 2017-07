artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (DPA) Zwei Berliner Salafisten sind zu jeweils sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Staatsschutzsenat des Kammergerichts Berlin sprach die 43 und 45 Jahre alten Angeklagten am Donnerstag der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland schuldig. Unter dem Deckmantel eines inzwischen verbotenen Moscheevereins hätten sie von Berlin aus den bewaffneten Kampf der in Syrien operierenden Terrororganisation "Junud al-Sham" durch Geld, Beschaffung von Geräten und Rekrutierung von Kämpfern unterstützt.

Die aus der Türkei stammenden Angeklagten mit Wohnsitz in der Hauptstadt seien Anhänger einer fundamentalistisch-islamistischen Weltanschauung, die die Errichtung eines islamisch geprägten Herrschaftssystems unter Geltung der Scharia auch mit gewaltsamen Mitteln befürworten, sagte die Senatsvorsitzende. Der 43-Jährige sei eine "Schlüsselfigur der islamistischen Szene Berlins" gewesen.

Der 43-Jährige, der als 22-Jähriger aus der Türkei nach Berlin kam, war letzter Vorsitzender des Moscheevereins Fussilet 33. Er habe im Unterricht und in Predigten für den bewaffneten Dschihad geworben und so ideelle Grundlagen für die Radikalisierung der Szene geschaffen, so das Gericht. Der 45-Jährige, der als Friseur arbeitete, war Angaben zufolge Kassenwart.

Die Innenbehörde hat den Verein, in dem auch der islamistische Attentäter Anis Amri verkehrte, inzwischen verboten. Amri hatte am 19. Dezember einen gekaperten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gesteuert. Bei dem Anschlag starben 12 Menschen, fast 70 wurden verletzt.

Nach 18-monatigem Prozess mit 80 Verhandlungstagen und etwa 60 Zeugen sahen die Richter vier Unterstützungshandlungen in der Zeit von August 2013 bis November 2014 als erwiesen an. In einem Fall hätten die Angeklagten vier ausreisewillige kaukasische Kämpfer nach Syrien geschleust. Diese Männer hätten an bewaffneten Kämpfen teilgenommen. Zudem hätten die Angeklagten in drei Fällen insgesamt 3650 Euro überwiesen, die durch Mittelsmänner an die "Junud al-Sham" gingen.

Das Kammergericht ging mit dem Urteil jeweils sechs Monate über die von der Anklage beantragten Strafen hinaus. Angesichts der gestiegenen Zahl der Terroranschläge und der ausreisewilligen Terror-Unterstützer seien auch generalpräventive Aspekte strafschärfend zu berücksichtigen, begründeten die Richter.

Beide Angeklagten wurden vor zweieinhalb Jahren festgenommen und befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Sie hatten die Vorwürfe zurückgewiesen. Der 43-Jährige erklärte, er sei Salafist und sympathisiere mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Das bedeute aber nicht, dass er Terroranschläge unterstütze. Sein Verteidiger sprach von einem Fehlurteil. Es wird mit Revision gerechnet.