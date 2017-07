artikel-ansicht/dg/0/

Kabul (dpa) Bei zwei Anschlägen in Afghanistan sind elf Sicherheitskräfte ums Leben gekommen. Radikalislamische Taliban griffen eine Militärbasis in der südlichen Provinz Kandahar an und töteten fünf Soldaten sowie zwei Polizisten, wie es aus dem Verteidigungsministerium und von der örtlichen Polizei am Donnerstag hieß. Vier weitere Polizisten wurden in der östlichen Provinz Nangarhar nach Angaben der Provinzregierung durch eine am Straßenrand versteckte Bombe getötet.