Bank befürchtet Engpässe in acht Jahren

Wustermark (MOZ) Laut einer Mitte Juli veröffentlichten Studie der Bertelsmann Stiftung müssen sich Kommunen auf deutlich steigende Schülerzahlen einstellen. Entgegen der Prognosen der Kultusministerkonferenz (KMK), die im Jahre 2025 von insgesamt 7,2 Millionen Schülern ausgeht, gehen die Experten von über einer Millionen Schüler mehr aus. Um den daraus resultierenden Bedarf an Lehrern und Gebäuden zu decken, wird mit jährlich 4,7 Milliarden Euro mehr an Ausgaben gerechnet.

Bereits im März dieses Jahres gab das Statistische Bundesamt erstmals seit dem Jahr 2000 einen Anstieg der Schülerzahlen von 0,3 Prozent im Verhältnis zum Vorjahr an. Laut Bertelsmann Stiftung ist das der verhaltene Beginn eines Trends, der enorm an Fahrt gewinnen wird: 2025 werden bereits vier Prozent mehr Kinder und Jugendliche zur Schule gehen als heute, im Jahr 2030 sollen es sogar 8 Prozent sein. Vor allem Großstadtregionen werden betroffen sein.

"Das Havelland wird mit zu den Landkreisen gehören, in denen es spätestens in acht Jahren zu ersten Engpässen im Grundschulbereich kommen könnte. Gerade im Osthavelland übersteigt die Nachfrage an Kitaplätzen jetzt schon das Angebot. Wo sollen diese Kinder später mal unterrichtet werden, wenn nicht auch im Schulbau mittelfristig nachgezogen wird?" fragt der Kreistagsabgeordnete Tobias Bank (Die LINKE) aus Elstal. "Die kreisliche Schulentwicklungsplanung sollte ab jetzt jährlich und verstärkt unter diesen Gesichtspunkten weiterentwickelt werden, damit es später kein böses Erwachen gibt." Gemeinden wie Wustermark, in der Bank Gemeindevertreter ist, empfiehlt er gar eine eigene Schulentwicklungsplanung.

Gründe für die steigenden Schülerzahlen sind, dass vor allem mehr Kinder geboren werden und junge Menschen nach Deutschland einwandern. Extrem nachgefragte Städte stellen sich bereits jetzt schon der neuen Realität.

In Berlin rechnet der dortige rot-rot-grüne Senat mit fast 87.000 zusätzlichen Schülern bis zum Schuljahr 2024/25 und plant entsprechende Mittel ein.

"Die Situation in den Kommunen ist unterschiedlich, jedoch in einigen Regionen wie dem Osthavelland vorhersehbar. Das heißt für uns Kommunalpolitiker: Grundstücke finden, Baurecht geschaffen, Planungen einleitet und Aufträge vergeben", meint Bank, der sich zuletzt für die Weiterentwicklung der Oberschule Elstal in eine Gesamtschule eingesetzt hatte, um der steten Nachfragen nach Gesamtschulplätzen das Angebot anzupassen.

Die Entscheidung ging damals zu Ungunsten von Elstal aus. Stattdessen wird nun eine Gesamtschule in Brieselang errichtet werden.