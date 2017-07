Hübner will billigere Baugrundstücke für junge Familien

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Junge und sozial engagierte Veltener sollen in der Ofenstadt bevorzugt und zu günstigeren Preisen Bauland kaufen können. Mit diesem Vorhaben, das sie "Einheimischenmodell" nennt, zieht Bürgermeisterin Ines Hübner in den Wahlkampf. Die SPD-Politikerin strebt nach dem 24. September eine zweite Wahlperiode an.

Lange habe sie im Internet recherchiert, um ähnliche Projekte zu finden. Vor allem in süddeutschen Ballungsräumen werde mit diesem Modell die Vergabe von Baugrundstücken reguliert, hat sie erfahren. Im Visier hat Hübner das Areal des ehemaligen Johannesstifts an der Kremmener Straße, das in 15 bis 20 Parzellen aufgeteilt werden könnte. Mit dem Projekt will sie darauf reagieren, dass ihr schon häufiger eingesessene Veltener berichtet hätten, in der eigenen Stadt kein Grundstück kaufen zu können.

Um die Vergabe gerecht und nachvollziehbar zu gestalten, will die Bürgermeisterin im Fall ihrer Wiederwahl einen entsprechenden Kritierienkatalog vom Stadtparlament beschließen lassen. Mit einem Punktesystem soll berücksichtigt werden, wie lange eine junge Familie bereits in Velten lebt, welches Einkommen ihr zur Verfügung steht, ob sie Kinder hat und sich ehrenamtlich engagiert.

Bislang muss die Stadt, so Hübner, ihre ausgeschriebenen Grundstücke fürs Höchstgebot weggeben. Und die Preise steigen im Berliner Speckgürtel immer weiter und liegen im Durchschnitt bei 121 Euro pro Quadratmeter, teilte in dieser Woche der Gutachterausschuss für Grundstückswerte mit.

Laut Hübner kann in Velten von einem Bodenrichtwert von 80 Euro pro Quadratmeter ausgegangen werden. Da Hübner auf ihr Modell 25 Prozent Abschlag gewähren will, kann der Quadratmeter für 60 Euro erworben werden - und nicht zu einem, wie bei Ausschreibungen oft üblich, deutlich über dem Richtwert liegenden Preis.

Sollte das Modell Wirklichkeit werden, sollen sich die ersten Baukräne in rund drei Jahren an der Kremmener Straße drehen.

Weitere Vorhaben, mit denen Hübner im Wahlkampf punkten will, sind ein Feriencamp am Bernsteinsee und ein Sommerkino auf dem Markt. "Es gibt viele Kinder und Jugendliche, die im Sommer nicht verreisen", sagt Hübner. Für die soll es am See Ferientage mit Übernachtung geben. Das Sommerkino soll einmal monatlich beliebte Filme bei Picknickatmosphäre bieten.

Den Supermarkt im Stadtzentrum hat sie als Ziel übrigens nicht abgeschrieben. Im Wahlprogramm taucht ihr Lieblingsprojekt allerdings nur verklausuliert auf. Im Flyer heißt es: "Neubau am Marktplatz mit modernen Gewerbeflächen und Wohnungen wird Magnet im Stadtkern."