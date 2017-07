Dieter Starke ist lieber Lehrer als Verwalter

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Jetzt teilt auch die Kreisverwaltung offiziell mit, dass Dieter Starke seinen Dezernatsposten an den Nagel hängt und zurück ans Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum (OSZ) geht. Bereits am 1. September übernimmt Starke wieder die Leitung des Oberstufenzentrums. "Das waren zwei interessante Jahre", sagte Dieter Starke am Donnerstag, "aber mir fehlten die Schüler und die Schule, und Verwaltung ist eben Verwaltung." Zwei Jahre war er Bildungsdezernent, doch mit Bildung habe seine Arbeit wenig zu tun gehabt. Es ging etwa um Schulentwicklungspläne, aber nicht inhaltlich um Bildung.

Dezernent geht zurück ans OSZ

Dieter Starke ist froh, zurückzugehen an seine alte Wirkungsstätte als Pädagoge und Projektentwickler. "Ich bin eben Lehrer", so Starke. Ulrike Neumann, die ihn kommissarisch vertrat, war über seinen Schritt zurück ans OSZ eingeweiht. "Sie hat mich gut vertreten", sagte Starke "und ich gehe ja irgendwann. Sie hat gut vorgelegt." Im Januar 2018 verabschiedet sich sein Stellvertreter, Jürgen Ganzer, in den Ruhestand. Starke selbst hat noch vier Dienstjahre. Die beiden Verwaltungsjahre seien keine verschenkte Zeit, sagt Starke. "Ich habe viel gelernt, was sich auch auf Schulen anwenden lässt."

Kommissarischer Bildungsdezernent wird Matthias Kahl (41 Jahre). Er leitet seit 2017 das Jobcenter. Ihm folgt - vorerst ebenso kommissarisch - der 42-jährige Hennigsdorfer Tim Werner.