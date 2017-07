artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Das «Peace x Peace»-Festival in der Berliner Waldbühne vor einem Monat hat mehr als 400 000 Euro eingebracht. Das teilte die Konzertagentur Semmel Concerts am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Einnahmen gehen an Unicef-Hilfsprojekte für Kinder.