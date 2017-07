Oberligist fordert den FSV Union

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde haben im sechsten Testspiel in Vorbereitung der neuen Saison in der Regionalliga Nordost den zweiten Sieg eingefahren. Im Heimspiel besiegten sie Victoria Seelow aus der NOFV-Oberliga Nord mit 3:0 (2:0).

Die Gäste aus Seelow begannen druckvoll und wollten den FSV Union durch ein sehr hohes Angriffspressing zu Fehlern zwingen. Das gelang die ersten Minuten auch recht passabel. Und durch einen Kopfball von Till Schubert signalisierten die Kreisstädter aus Märkisch-Oderland, dass sie gewillt sind, gegen die Unioner zu bestehen (5.).

Nach und nach kamen die Gastgeber aber vor das Tor der Seelower. Erst zog Rico Gladrow noch drüber (7.), dann schloss Will Siakam eine sehenswerte Aktion erfolgreich mit dem Führungstreffer ab. Siakam selbst hatte den Angriff eingeleitet. Nach weitem Einwurf von Filip Krstic spielte er mit dem Kopf zu Testspieler Rodi Celik (19), der sich auf dem linken Flügel gegen Dawid Jankowski durchsetzte und den Ball auf Höhe des Elfmeterpunktes spielte. Dort lauerte Siakam, der den Ball scharf und genau in die rechte Ecke platzierte (12.).

In der 21. Minute hatte erneut Schubert die beste Seelower Chance - frei vor dem Tor köpfte er drüber. Auf der Union-Seite schrammte ein Gladrow-Freistoß knapp am linken Pfosten vorbei. Siakam war es dann, der auch das 2:0 erzielte. Krstic schickte Siakam auf links außen, wo er sich an drei Gegenspielern vorbeischlängelte und zentral mit rechts in die linke Ecke traf (37.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Hausherren die ersten beiden Gelegenheiten, das Ergebnis höher zu schrauben. Testspieler Fabrice Montcheu (19) köpfte knapp vorbei (47.), der Schuss von Gladrow ging über die Latte (48.) und einen Flachpass in die Tiefe konnte Victoria-Testtorwart Vitaly Chizhykov noch vor Siakam erreichen (56.).

Mit zunehmender Spieldauer ließ die Konzentration auf der Fürstenwalder Seite etwas nach. Ein Abwurf von Union-Torwart Oliver Birnbaum zu Stefan Süß gelangte zu Florian Matthäs, der den Ball direkt aufs leere Tor schoss. Jedoch ging das Spielgerät über die Latte (65.). Rick Drews hatte auch noch zwei Gelegenheiten, scheiterte aber an Birnbaum (66., 74.).

Den Schlusspunkt des Spiels setzte Testspieler Kemal Atici (24). Gladrow passte genau zu Atici, der über den hinaus eilenden Chizhykov den Ball ins Tor lupfte (68.).

"Wir kommen aus einem vollen Trainingsprogramm, alle haben sich bemüht. Es war wieder ordentliches Tempo in der Partie drin und die Mannschaft hat sich gute Chancen herausgearbeitet", sagt Union-Trainer Matthias Maucksch. "Die Prämisse wird in der Liga sein, dass wir in der Abwehrarbeit einen Schritt zulegen."

Seelows Trainer Sebastian Jankowski erklärt: "Das war schon ziemlich gut von uns, obwohl wir einige Fehler gemacht haben, vor allem bei den Toren, die so nicht passieren dürfen. Die erste Halbzeit haben wir mit dem Pressing gut nach vorne gespielt. Ich bin trotzdem zufrieden mit dem Engagement meiner Mannschaft."

Für den FSV Union könnte es schon das vorletzte Testspiel vor Beginn der neuen Regionalliga-Saison (29./30.Juli) gewesen sein, denn die für Sonnabend vorgesehene Partie bei Tennis Borussia Berlin wurde abgesagt.

FSV Union Fürstenwalde: Birnbaum - Halili, Sejdija, Uzelac, Krstic (75. Süß) - Behling, Atici, Gladrow, Montcheu, Celik - Siakam (75. Eirich)

Victoria Seelow: Lopusiewicz (46. Chizhykov) - Zielinski, Jankowski (46. Testspieler Yetgin), Lawrenz, Matthäs (75. Klimczak) - Reichelt (46. Testspieler Akbal), Schubert (46.Müller), Drews, Noga (46. Fiebig) - Kruber (46. Simeon Apostolow), Budzalek (75.Berlinski)

Schiedsrichter: Philipp Kutscher (Berlin)