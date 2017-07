Gejagter Jäger

artikel-ansicht/dg/0/

Stolzer Vogel: Der Seeadler hebt sich mit seinen mächtigen Flügeln in die Lüfte. Doch in der Uckermark hat er Gegner. Schon seit Jahren stellen ihm illegale Straftäter nach, die einfach in aller Heimlichkeit die Horstbäume umsägen.

Tatsächlich liegt der Verdacht nahe: Ausgerechnet in Regionen mit hohem Potenzial an Windkraftanlagen werden seit Jahren heimlich Bäume gefällt, auf denen Schreiadler oder andere seltene Vogelarten nisten. Die in der Öffentlichkeit kaum bekannten Horstbäume stehen selbstverständlich unter Schutz, dürfen also nicht umgesägt werden.

Doch in aller Heimlichkeit passiert genau das. Man vermutet hinter dieser Absicht einen Zusammenhang zu den Abstandsflächen zwischen geschützten Vögeln und der Ausweisung neuer Windeignungsgebiete. Denn der Lebensraum eines Seeadlers kann durchaus ein ganzes millionenschweres Windfeld verhindern. Die Praxis beweist das gerade in der Uckermark.

Doch die Rechnung der Straftäter geht nicht auf. Der Schutz eines Horstes gilt auch dann noch, wenn er längst beseitigt wurde. Denn der Vogel verschwindet ja nicht einfach. Sogar für mehrere Jahre im Nachgang besteht also weiter der vorgeschriebene Abstand zu den Windanlagen.

Die Regionalplaner der Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim sind entsetzt über das Vorgehen von Horstbaumfällern. Man vermutet nicht etwa die Windindustrie dahinter (die könnte sich einen solchen Skandal kaum leisten), sondern Eigentümer oder Pächter von Grundflächen, die dank der hohen Entschädigungszahlungen auf satte Gewinne hoffen. Möglicherweise stecken auch ganz niedere Interessen hinter den vermehrt auftretenden Baumstürzen. Darüber kursieren unter Jägern und Bauern aber nur Gerüchte.

"Die Regionale Planungsgemeinschaft verurteilt ein solches Vorgehen auf das schärfste und hofft, dass die Täter ermittel werden", heißt es jetzt in einer Presseerklärung zu den illegalen Abholzungsaktionen. Das Vorgehen sei nicht nur moralisch verwerflich, sondern eben auch eine Straftat mit Haftstrafen bis zu fünf Jahren.

Durch den Niststättenerlass in Brandenburg führt das Absägen eines Baums mit einem Seeadlerhorst nicht dazu, dass im Ergebnis mehr Windanlagen genehmigt werden können. Die Sache ist also im Zusammenhang mit der Windkraft recht sinnlos. Hinzu kommt eine tatsächliche Prüfung vorhandener Vogelaufkommen bei der Genehmigung einzelner Anlagen. Tritt dabei ein geschützter Greifvogel auf, kann das ebenso den weiteren Ausbau der Stromspargel verhindern.

Windenergiekritiker bemängeln allerdings seit Jahren eine nicht aktuelle Datenbank bei den Genehmigungsbehörden. So kam es gerade beim jahrelangen Streit um den neuen Windplan in den Kreisen Uckermark und Barnim immer wieder zu unterschiedlichen Auffassungen zwischen Förstern, Bauern, Vogelschützern und Planern, weil am Ende niemand mehr wusste, wo denn der Vogel nun eigentlich nistete.

"Bei der Ausweisung von Windeignungsgebieten kommt insbesondere dem Vogelschutz eine sehr bedeutende Rolle zu", heißt es in der Presseerklärung des Planungsausschusses. Hierzu sei eine enge Abstimmung mit den Umweltbehörden erfolgt, in "deren Ergebnis die streng geschützten Arten mit entsprechenden Abständen zu den Horsten berücksichtigt werden". Jetzt ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft.