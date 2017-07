Dollgower Oldtimer-Projekt feiert Richtfest

artikel-ansicht/dg/0/

Dollgow (GZ) Die Landwirtschafts- und Ausstellungshalle in Dollgow hat gut sichtbar Gestalt angenommen - sogar Richtfest ist gefeiert worden. Am Mittwochnachmittag fanden sich zu diesem Zweck Schaulustige, Vertreter der Baufirmen, Unterstützer wie KFL-Chef Ulf-Peter Degebrodt und nicht zuletzt Stechlins Erster Mann, Wolfgang Kielblock, sowie Gransees Amtsdirektor Frank Stege an der Baustelle ein. Dort erwartete sie bereite eine begeisterte Chefin des Dollgower Heimatvereins, Karin Köhler war die Freude über das gelungene Projekt anzumerken. Kein Wunder: Wie viele Geräte und Maschinen man inzwischen habe, das wisse man gar nicht so genau. "So rund 40 dürften es sein", meinte sie. Bislang mussten die seltenen Einzelstücke immer an verschiedenen Orten aufbewahrt werden, vor allem bei Privatleuten, aber auch Firmen und nicht nur in Dollgow. Auch in Schulzendorf, wo Ulf-Peter Degebrodt in der Niederlassung des KFL freundlicherweise Fahrzeuge untergestellt hat.