Erste Ansätze zu eigenem Stil zu erkennen

Frankfurt (Oder) (MOZ) Fußball-Oberligist 1. FC Frankfurt hat sich beim Testspiel gegen den Brandenburgligisten Breesener SV Guben Nord mit 6:2 (3:2) durchgesetzt. In der Partie am Mittwochabend kam auch der dritte Neuzugang, Paul Karaszewski, gleich nach seinem Wechsel vom FSV Union Fürstenwalde zum Einsatz.

Lässt sich nicht unterkriegen: Der 18-jährige Niclas Weddemar (Mitte) setzt sich gegen zwei Gubener Spieler durch. Am Sonnabend testet sich der 1. FC Frankfurt um 15 Uhr auf dem Nebenplatz am Buschmühlenweg gegen den FSV 63 Luckenwalde. © Michael Benk

Die Frankfurter fackelten auf dem Nebenplatz am Buschmühlenweg nicht lange und gingen durch Artur Aniol in der zweiten Minute in Führung, als der in einen Pass von Niclas Weddemar lief. Schon drei Minuten später setzte sich John Lukas Sauer gegen einen Gegner zum 2:0 durch. Immer wieder erspielte sich die junge Mannschaft (Durchschnittsalter 22 Jahre) flink aus verschiedenen Positionen heraus Chancen gegen die Gubener, die zwar den 2:2-Ausgleich erzielten, dann aber den Gastgeber davonziehen lassen mussten: Mathias Reischert, einer der bisher drei Neuzugänge, setzte einen Freistoß direkt unter die Latte, Robin Grothe traf per Kopf bzw. vollendete, was Toni Labes und Weddemar zuvor nicht gelingen wollte, Paul Peschke gelang nach Pass von Labes das 6:2.

"Es haben sich alle gut präsentiert, sie sind mit vollen Einsatzwillen dabei", fand Trainer Peter Flaig lobende Worte. Fußballerisch habe er einige gute Ansätze gesehen und meint damit, dass die Mannschaft dabei ist, ihren eigenen Stil, unabhängig vom Gegner zu finden. "Egal, ob wir mit Dreier- oder Viererkette spielen, mit einer oder zwei Spitzen, es geht darum, aggressiv nach vorn zu spielen und zu schnellen Abschlüssen zu kommen", formuliert Flaig. Er war auch zufrieden, dass der ganz "Neue", Paul Karaszewski, von den Jungen gleich akzeptiert wurde. "Sie merken, dass er auf höherem Niveau gespielt hat und dass sie von ihm lernen können."

Der 25-jährige Karaszewski kommt vom FSV Union Fürstenwalde. "Wir freuen uns, dass mit ihm ein erfahrener Spieler aus der Regionalliga zum 1. FC Frankfurt wechselt. Das wird unserer jungen Mannschaft mehr Stabilität verleihen", heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Der Mittelfeldspieler begründet seinen Wechsel damit, dass er sich stärker auf seine berufliche Ausbildung konzentrieren will. "Beim 1. FC Frankfurt kann ich Sport und berufliche Perspektive derzeit besser verbinden, aber auch in der Oberliga spielen. Das sehr gute Umfeld und die ausgezeichnete Nachwuchsarbeit haben mich ebenfalls überzeugt". Karaszewski hat u. a. für den 1. FC Magdeburg in der Junioren-Bundesliga sowie für den Brandenburger SC Süd und Union Fürstenwalde in der Oberliga und Regionalliga gespielt.

1. FCF: Schobert - Reischert, Henning, Aniol, Weddemar - Sauer, Labes Herzberg, Karaszewski, Stamnitz - Huwe; (Wechselspieler: Peschke, Grothe)

Tore: 1:0 Artur Aniol (2.), 2:0 John Lukas Sauer (5.), 2:1 Florian Kunzke (12.), 2:2 Franz-Aaron Ullrich (23.), 3:2 Mathias Reischert (33.), 4:2, 5:2 Robin Grothe (59., 70.), 6:2 Paul Peschke (88.)