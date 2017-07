Neue Arche sticht in See

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Schlicht und elegant wirkt die neue Neuapostolische Kirche in der Menzelstraße 3b in Zepernick. Letzte Handgriffe sind noch nötig, um den Rundbau für das Festwochenende am 29./30. Juli bereit zu machen. Dann wird Stammapostel Jean-Luc Schneider sogar Berlin-Brandenburgweit via Satellit predigen.

Niegelnagelneu: An der Menzelstraße in Zepernick ist eine neue Neuapostolische Kirche entstanden. Am 29. Juli soll die Gemeinde, zu der nun auch Gläubige aus Schildow in Oberhavel gehören, den Schlüssel erhalten. Jens Lange ist stolz über das offene Haus.

Doch zunächst herrscht noch Ruhe unweit der Panke-Aue. Die Wiese ist bei dem Regen gut angegangen, Rosen im Beet blühen bereits. Vier Bänke fehlen noch, die demnächst auch zum Verweilen einladen sollen.

Denn die neue Kirche ist bewusst offen gehalten, kein Zaun trennt das Areal von der Menzelstraße ab. Der für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Jens Lange betont, "dass Menschen Achtung vor Kirchen empfinden und wir auch präsent und einladend wirken wollen".

Auf dem Grundstück stand die alte Kirche von 1954. Sie musste schon gestützt werden. So entschied die Gemeinde, zu der ganz neu auch Schildow und demnächst Berlin-Buchholz gehören, in Zepernick ein neues Haus zu errichten. 1,3 Millionen Euro wurden dafür ausgegeben. Vor eineinhalb Jahren begann der Neubau.

Alles ist in hellem Holz gehalten. Der runde 146 Quadratmeter große Kirchenraum ist 4,50 bis sieben Meter hoch. So erscheint das Schiff viel größer. Die dreifach verglasten Fenster lassen viel Licht herein. Altar und Schrankwände geben dem Ganzen einen soliden, aber eleganten Anstrich. Entlang der Wand schauen 55 spitze Ecken in den Raum. Diese Tetraeder sind Schallreflektoren und brechen den Hall, der in der runden Halle entstehen würde.

"Es ist ein zweckmäßiger Bau", erläutert Lange. Er zeigt auf Holzwände, die sich wegschieben und aufklappen lassen, um den Gebetsraum zu vergrößern. So können Gläubige auf 236 Stühlen Platz nehmen.

Ist das nicht nötig, dann können Kinder- und Jugengruppen oder Senioren diese Räume nutzen. Der Sonntagsschule oder anderen Mitglieder der Christengemeinde stehen auch eine Küche und Sanitärräume zur Verfügung. In der Sakristei hinter dem Kirchenraum lassen sich Mutter-Kind-Gruppen unterbringen, die dann per Videotechnik dem Gottesdienst folgen.

Die alte Pfeifenorgel wurde saniert und hell gestrichen und zog mit in den Neubau um. "Sie ist das einzige Alte, das wir mitgenommen haben", erläutert Lange. Sonst ist alles neu. Von den energiesparenden LED-Deckenleuchten über Gründach bis zur außenliegenden Beschattung der Fenster.

Besonders, erläutert der 41-jährige Kommunikationsmitarbeiter der neuapostolischen Gebietskirche, ist die Luft-Luft-Wärmepumpenanlage. "Sie funktioniert wie eine Klimaanlage im Auto", sagt der Berliner. So sind weder Öl- noch Gasbehälter nötig. Wärme oder Kälte kommen aus angesaugter und komprimierter Luft, die heizt oder kühlt. Eine Fußbodenheizung gibt quasi die eingeschweißte Luft als Wärme an die Füße der Gläubigen ab.

Etwa 160 bis 170 Besucher kommen regelmäßig in die Gottesdienste, die immer sonntags um 9.30 Uhr oder mittwochs um 19.30 Uhr stattfinden. In Zepernick ist der Tischler André Weiß Gemeindeevangelist. "Fast alle wirken ehrenamtlich mit", so Lange.

Wenn am 29. Juli ab 16 Uhr mit einer Feier der Schlüssel an die Mitglieder übergeben wird und am 30. Juli um 10 Uhr der erste Gottesdienst stattfindet, dann steht auch ein Übertragungswagen vor der Kirche. Weit hinaus senden dann die Satelliten Gesang und Rede des internationalen Kirchenleiters Jean-Luc Schneider.