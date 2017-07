artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bei einem Zusammenstoß mit einer Tram ist eine 36-jährige Autofahrerin im Berliner Stadtteil Alt-Hohenschönhausen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am Donnerstagmorgen auf dem Weißenseer Weg in Richtung Indira-Gandhi-Straße unterwegs, als sie bei einem Wendemanöver die Tram der Linie M 13 übersah. Die Bahn krachte gegen den Wagen und schob ihn in das Gleisbett. Die 36-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Erst die Feuerwehr konnte sie befreien. Die Frau kam mit einer Kopf- und einer Armverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 37-jährige Straßenbahnführer wurde nicht verletzt.