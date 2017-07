Tierisch viel Nachwuchs

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) In den Sommermonaten wird der Zoo Jahr für Jahr von etlichen Jungtieren bevölkert. Doch die Zeit, in der die Kleinen zu sehen sind, ist begrenzt: Aus Gründen der Kapazität gibt die städtische Einrichtung einen Großteil des Nachwuchses nach einer Weile an andere Zoos ab.

artikel-ansicht/dg/0/1/1590406/

In guten Händen: Azubi Danny Pohlmann kümmert sich um den jungen Humboldt-Pinguin, der vor 14 Wochen im Eberswalder Zoo zur Welt gekommen ist. Das Tier ist noch ein wenig schmächtiger als seine 13 Artgenossen in der Anlage.

Die Schar Humboldt-Pinguine watschelt Danny Pohlmann laut patschend hinterher. In seiner Hand hält der Auszubildende einen Zehn-Liter-Eimer gefüllt mit Heringen. So eine Ladung verputzen die 13 Tiere zwei Mal am Tag - einmal um 11 Uhr und einmal um 15 Uhr, jedes Mal vor Publikum. Die rund 50 Zoo-Besucher am Rand der Anlage sehen am Donnerstagvormittag jedoch auch, dass sich ein Pinguin ein wenig abseits hält.

Das Jungtier ist vor 14 Wochen auf die Welt gekommen und noch ein bisschen schmächtiger als die anderen. Auch die charakteristische schwarz-weiße Zeichnung ist bei ihm bislang nicht so stark ausgeprägt. Im Gerangel ums Futter behauptet er sich noch nicht gegen seine Artgenossen. "Der Kleine kann schon ins Wasser, aber noch nicht so schnell und wendig schwimmen", erklärt Paulina Ostrowska, die Chefin der Zoo-Schule.

Deswegen nimmt ihn Danny Pohlmann am Ende der Fütterung auf und trägt ihn an den Rand der Anlage. Dort bekommt das Jungtier einige kleine Heringe direkt von Hand verabreicht. Seit Mittwoch ist auch klar, welches Geschlecht der Nachwuchs hat. An diesem Tag kam nämlich der Befund von einem Bielefelder Institut zurück, das anhand einer Feder erkannt hat: Es ist ein Männchen. "Das kann man von außen nicht feststellen", sagt Paulina Ostrowska.

Ganz anders ist das bei den Sitatunga-Antilopen, die am anderen Ende des Zoos ebenfalls ein Jungtier haben. "Die Männer sind groß, dunkelbraun, kräftig und sie haben ein Geweih", erklärt die Chefin der Zooschule. Obwohl das am 15. Mai geborene Jungtier ebenfalls ein Männchen ist, hat es noch die gleiche Fellfärbung wie die deutlich schmächtigeren Weibchen: rötlich braun mit weißen Streifen.

Das ändert sich nach rund einem Jahr. In diesem Alter erreichen die Sitatungas, die vor allem in den Sumpfgebieten südlich der Sahara zu Hause sind, die Geschlechtsreife und das junge Männchen nimmt die Färbung des Vaters an. Zu diesem Zeitpunkt wird es fürs Zoo-Team auch Zeit zum Abschiednehmen vom jungen Bock. "Wenn der geschlechtsreif wird, muss er weg", sagt Hase. "Sonst gibt es Probleme mit dem Vater."

Derzeit teilt sich das ältere Männchen seine Anlage mit zwei Weibchen, die vor drei Jahren aus dem Berliner Tierpark in den Zoo gekommen sind. "Eine ist seine Lieblingsdame", sagt Bodo Hase. Mit ihr hat der Bock schon 2016 ein Kitz gezeugt - genau wie in diesem Jahr ein Männchen, das aber bereits ein neues zu Hause gefunden hat.

Ebenfalls abgegeben werden die Jungtiere der Weißkopfseeadler. Manch ein Zoobesucher mag das rund 16 Wochen alte Trio gar nicht als Nachwuchs derselben Spezies erkennen - so unterschiedlich sehen die jungen Raubvögel aus. "Den weißen Kopf bekommen sie erst mit der Geschlechtsreife", sagt Paulina Ostrowska. In diesem Fall nach rund fünf Jahren.

Deutlich als solches zu erkennen ist hingegen das kleine Stachelschwein, das auf kurzen Beinen durch die Anlage am Rand der Kamel-Wiese pirscht. Immer wieder umringen die vier erwachsenen Tiere das am 26. Juni geborene Kleine, um es vor neugierigen Blicken zu schützen.

Doch ob ein Stachelschwein nun Männchen oder Weibchen ist, das ist mit bloßem Auge gar nicht zu erkennen. "Am Äußeren sind sie nicht zu unterscheiden", sagt Paulina Ostrowska. Den Unterschied müssen die Pfleger in der Intimsphäre der Tiere ertasten. Im Fall des Nachwuchses sind sie nahezu sicher: Das junge Stacheltier ist ein Weibchen.