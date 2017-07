Internationales Flair im Koyenuma-Park

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Das Wochenende in Wriezen dreht sich komplett um das Beachvolleyballmasters. Es geht um den Koyenuma-Cup. Inzwischen ist es die 17. Auflage und erneut kommen Beachvolleyballer aus ganz Deutschland in den Koyenuma-Park. Auch internationale Gäste, zum Beispiel aus den Niederlanden und auch Australien, haben sich angesagt.

Ausrichter ist der TKC Wriezen. Die Volleyballer, selbst erfolgreich in der 3. Liga, freuen sich auf ein gut besetztes Starterfeld bei den Frauen. Mit dabei sind unter anderem die Vorjahreshalbfinalistinnen Melanie Gernert und Jennifer Scharmacher, die bereits zum 17. Mal an diesem Turnier teilnimmt. Weiterhin mit dabei sind die dreimaligen Siegerinnen des Turniers Friederike Malchow und Lisa Schröder, die im vergangenen Jahr Dritte wurden. Gespannt sein darf man auf das internationale Duo mit Britt Kendall (Australien) und Katja Stam aus den Niederlanden.

Auch bei den Männern hat sich Volleyball-Prominenz angesagt. Einer der bekanntesten ist sicherlich Dirk Westphal, der als Hallennationalspieler WM-Bronze gewonnen hat. Mit seinem Partner Patrick Gruhn zählt er zu den Topfavoriten.

Auch bei den Männern darf man sich auf internationales Flair freuen. Aus Neuseeland haben Michael Watson und Samuel Odea gemeldet, die bereits Erfahrungen auf der World-Tour und bei Volleyball-Weltmeisterschaften gesammelt haben. Sie werden sicherlich am Sonntag zu den Hauptakteuren gehören.

Auch in diesem Sommer haben sich die Verantwortlichen vom TKC Wriezen wieder eine Menge in puncto Rahmenprogramm einfallen lassen. Neben der traditionellen Tombola gibt es Kinderbetreuung. Ein Angebot zum Beispiel auch für Eltern, die selbst aktiv sind. Es gibt auf dem Gelände einen Bereich, in dem man sich am Rande des Turniergeschehens ein wenig entspannen kann, und zahlreiche kulinarische Besonderheiten.

Turnierbeginn an beiden Tagen ist um 10 Uhr. Die Finalspiele am Sonntag beginnen 16 Uhr für die Frauen und um 18 Uhr für die Männer.