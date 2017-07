Gäste schmettern am besten

artikel-ansicht/dg/0/

Acht Teams waren in der Traglufthalle auf dem Gelände des Sport- und Erholungsparks an den Start gegangen. Neben verschiedenen Trainingsgruppen aus der Judo-Abteilung wie den Landesligasportlern, der "SG 30", die zweimal wöchentlich in der Judohalle Volleyball spielt, oder Fitness für Erwachsene auch die jungen Frauen von TeamGym, ein gemischtes Team von Jugendlichen sowie die Freizeitvolleyballer von Butterfly 07.

Gespielt wurde in zwei Gruppen auf drei Feldern. Dennoch dauerte es fast fünf Stunden, ehe der Sieger feststand. Die Gäste vom Fontane-Gymnasium setzten sich im Finale gegen das erste Team der SG 30 durch. Das hatte im Halbfinale die mitfavorisierte Mannschaft von Strausbergs Sportbeiratschef Jan Schröder und Kreissportbundchef Dieter Schäfer bezwungen. Die Truppe, die immer donnerstags trainiert, war allerdings nur zu fünft angetreten und hatte die beiden ältesten Mitspieler in ihren Reihen.

Auf Rang drei kamen die Landesliga-Judoka und Team II der SG 30. Nach den Erfahrungen will Judo-Abteilungsleiter Jürgen Teichmann im nächsten Jahr den Modus straffen und in der Vorrunde kürzere Sätze spielen lassen. Denn die Judoka hoffen auf noch mehr Beteiligung auch aus anderen KSC-Abteilungen. Dazu will man den Termin nach Möglichkeit besser abstimmen, um nicht mit anderen Aktivitäten zu kollidieren. Diesmal fand zum Beispiel am gleichen Tag das Strausseeschwimmen statt.

Am Vormittag des Sommerfestes hatte es ein gemeinsames Training von ehemaligen und derzeit aktiven Judoka gegeben. Zudem gab es Spiele für Kinder und kulinarische Betreuung.

Nun folgt für die KSC-Judoka die Sommerpause mit Hallenreinigung und verschiedenen Trainingslagern. Erster Wettkampf in der neuen Saison ist Mitte September der Mazda-Cup. Die Strausberger werden dazu in die Landeshauptstadt nach Potsdam reisen.