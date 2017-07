Wolf reißt erneut Schafe

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenhagen/Lietzen (MOZ) Neun der 600 Mutterschafe, mit denen der Frankfurter Schäfer Udo Felgendreher derzeit zwischen Lietzen und Falkenhagen unterwegs ist, sind in der Nacht zu Donnerstag von einem Wolf angegriffen worden. Vier Tiere starben sofort, die anderen erlitten schwere Verletzungen. Den dabei erlittenen Schaden kann Felgendreher noch gar nicht beziffern.

Für den Schäfer, der bereits seit 27 Jahren im Beruf ist, ist es bereits das zweite Mal, dass seine Schafe Bekanntschaft mit Isegrim machen mussten, von dem die Naturschutzverbände nur das Beste zu berichten wissen. Das erste Mal riss ein Wolf seine Schafe bei Hohenwalde. "Ich habe mich an die Vorschriften gehalten und die Schafe nachts hinter einem Elektrozaun gehalten. Wenn das nicht mehr sicher ist, dann muss ich die Hunde mit zugeben. Aber das Problem besteht dann darin, dass auch jedes Kind, das vielleicht mal seinen Ball zwischen die Schafe wirft, von Hunden angegriffen wird. Und wer kommt dann für den Schaden auf?"

Der Schäfer hat zunächst den Wolfsmanager informiert und den Schaden aufgenommen. "Morgen werden die Kadaver entsorgt", so Udo Felgendreher. Seiner Meinung nach läuft das Wolfsmanagement aus dem Ruder. Allein in dem Bereich, den er mit seinen Herden bewandert, das sind fünf Dörfer wie Petersdorf, Arnsdorf, Lietzen und Falkenhagen, gibt es inzwischen zehn Wölfe. Der jährliche Zuwachs beträgt etwa 30 Prozent.

"Von den Verantwortlichen gibt es keine richtigen Aussagen, wie es damit weitergehen soll. Bei einer Wolfswache am Birkenhof habe ihm Minister Jörg Vogelsänger geraten, eine bestimmte Hunderasse anzuschaffen. Bedingung sei allerdings, dass die Hunde den geschützten Wolf nicht töten dürfen. "Da frage ich mich doch, was das soll", so Felgendreher.