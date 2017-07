Extremisten im Blick

artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg (MOZ) Sind brennende Autos politisch? Sie bringen Stimmung ins Quartier, bekannte vor Jahren ein Jugendlicher in Straßburg, als das Abfackeln noch als spezifisch französisches Phänomen galt. Seither hat sich vieles geändert. Der Grat zwischen antikapitalistisch verbrämtem Freizeitkrawall und politischer Tat ist schmal - so schmal, dass sich nach den Chaosnächten im Hamburger Schanzenviertel viele zunächst schwer taten, die Ereignisse einzuordnen. Doch plötzlich geht alles ganz schnell: Eine europaweite Datei für Linksextremisten soll her.