Lollapalooza soll bleiben

Das Lollapalooza auf der Galopprennbahn Hoppegarten findet 2017 wie geplant statt. Am Donnerstag waren aufgrund aktueller Beschlüsse in der Gemeindevertretersitzung dazu in Netzwerken und Medien Zweifel angemeldet worden. Tommy Nick, Pressesprecher der Veranstalter, erklärte auf Nachfrage der Märkischen Oderzeitung dazu, dass die Entscheidung der Hoppegartener Gemeindevertreter auf dieses Musikfestival aktuell keinen Einfluss habe und man sich auf das Musikereignis freue.

Die Gemeindevertreter hatten Montagabend einer Änderung des Flächennutzungsplans nicht zugestimmt. Damit wollte man im Interesse der Galopprennbahn Hoppegarten GmbH Voraussetzungen schaffen, auf ihrem Areal neben der Nutzung als Sondergebiet Reiterei eine Ergänzung als Veranstaltungsgebiet festzuschreiben.

Seit Monaten laufen Vorbereitungen für Lollapalooza. Da geht es um Verkehrskonzepte und Sicherheitsvorkehrungen. "Hier gelten sehr hohe Maßstäbe", sagt Bürgermeister Karsten Knobbe. Am Tisch säßen jedes Mal Vertreter der Polizei, von Gemeinde, Kreis und Land. Es gehe um Brand- und Katastrophenschutz. Das DRK, der Sanitätsdienst seien mit am Tisch und natürlich die Gemeinde Neuenhagen, Hoppegarten und Schöneiche als Anrainer. In der Runde säßen auch die Sicherheitsunternehmen des Veranstalters, die Untere Naturschutzbehörde, die Verkehrsbehörde sowie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg und die S-Bahn.

Für die mit Pkw anreisenden Besucher werde es 3500 bis 4000 Parkplätze an der B 1 geben. Über den Ticketverkauf schon müssten die Parkplätze angemeldet werden, erklärt Knobbe. Es werde Extra-Busshuttle geben, die den Veranstaltungsort direkt auch vom S-Bahnhof Friedrichshagen oder U-Bahnhof Elsterwerdaer Platz ansteuern würden. Die Verkehrsführung im Umfeld der Rennbahn werde so geregelt, dass es keinen Begegnungsverkehr gebe. "Über den Ticketverkauf, der ausschließlich übers Internet läuft, könne man die Besucherströme mit dem Woher und später der Abreise sehr gut verfolgen, und genau darauf sei man eingerichtet", hat Knobbe erfahren. Leute ohne Parkplatzticket hätte so keine Chance, überhaupt in den Ort reinzukommen. "Der Veranstalter hat sicherzustellen", informiert Knobbe, dass sich die Besucher nach dem Ende nicht auf dem Bahnhofsareal stauen können. Man werde sie auf dem Areal zurückhalten, bis die nächste Bahn fährt. Auf den Zuwegen und dem Gelände müssen zudem reichlich Toiletten aufgestellt werden, auch die Beräumung hinterher sei vertraglich gesichert. Ein wichtiger Partner aus der Runde ist der Vertreter des Landesumweltamtes. Von dort werde die zulässige Dezibelzahl im Vorfeld festgelegt und auch am ganzen Wochenende überwacht.

Derweil beäugen Anwohner sowohl in Hoppegarten als auch in Neuenhagen misstrauisch die bereits getroffenen Vorkehrungen. Sorgen macht man sich darüber, dass für die Besucherströme von den Parkplätzen an der B 1 eine Straße auf dem alten Bollensdorfer Weg gebaut werden soll. Da erwarten Anwohner Lärmbelästigungen in "Größenordnungen". "Wir können gar nicht mehr auf unserer Terrasse sitzen bei dem Lärm, der inzwischen schon mehrmals im Jahr herüberschallt", kritisiert Anwohner Dirk Nowack. Moniert wird zudem, dass Naturräume in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, und verloren gehen.

Dem hält Karsten Knobbe entgegen, dass sowohl im Vorfeld als auch beim Festival selbst die Naturschützer nicht nur als Behörde Sitz und Stimme hätten. Das Innenoval, auf dem das Festival stattfinden wird, beherberge neben den Bühnen auch vieles zur Unterhaltung für die ganze Familie und zur Information über Land, Leute und Natur. Und die Naturschützer hätten mittendrin einen eigenen Bereich, wo sie ihre Anliegen präsentieren können.

Der Befürchtung, es würden bauliche Tatsachen geschaffen, die nicht mehr aus der Welt zu schaffen wären, hält Tommy Nick entgegen: "Das Lollapalooza findet ausschließlich mit mobilem Equipment statt, da bleibt nach Veranstaltungsende nichts zurück." Für Anlieger soll am 16. August eine Infoveranstaltung stattfinden, in der es auch um Entlastungen der Betroffenen geht.