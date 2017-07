artikel-ansicht/dg/0/

Leipzig (dpa) 14 brandenburgische Feuerwehrmänner bekommen nach Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig deutlich weniger Entschädigung für geleistete Überstunden als erhofft. Die Männer hätten erst ab dem Zeitpunkt Anspruch auf Geld, an dem sie bei ihren Arbeitgebern Widerspruch eingelegt hätten, begründete das Gericht am Donnerstagabend die Entscheidungen. Klagen, die weiter zurückliegende Zeiträume betreffen, wurden abgewiesen.