Feuershow und Laser-Zauber

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590424/

"Ich kenne viele Stadtfeste, die total beliebig sind. Das hier in Eisenhüttenstadt ist es nicht", sagt Uwe Leo Auerswald, der kreative Kopf der Veranstaltungsagentur Compact-Team, die auch in diesem Jahr wieder die Drei-Tage-Party in der Stahlstadt organisiert. Dafür, dass es nicht beliebig ist, sorgt unter anderem er, mit der Abendshow und dem beliebten Laser-Gesicht. Beides wird es auch diesmal geben - die Finanzierung ist dank der Sparkasse Oder-Spree gesichert. Sogar ein Kooperationsvertrag mit der Stadt hat das Geldinstitut geschlossen. Aber Auerswald meint vor allem auch die lokalen und regionalen Akteure, die vor und hinter den Kulissen des Stadtfestes wirken. Die Ziltendorfer Einradgirls und Fire & Flame beispielsweise werden diesmal in die Abendshow integriert. "Da hängt überall viel Herzblut dran", sagt Auerswald.

Apropos Herz, so sieht ja das blinkende Stadtfestsouvenir für 2017 aus. Und Henry Arzig von der Catering Company, die seit nunmehr vier Jahren für die Fahrgeschäfte und die sonstigen Händler- und Imbiss-Angebote auf der Festmeile verantwortlich ist, hat am Donnerstag mal eben zugesagt, 500 Stück von insgesamt 5000 Herzen zu kaufen. Die sollen dann unter anderem in den Imbissbuden blinken.

Arzig hat aber noch mehr Neuigkeiten: So wird es diesmal vor dem Friedrich-Wolf-Theater ein Mittelalter-Spektakel geben - mit Gauklern, Schaukampftheater, Band, Feuershow und Stelzen- und Pantomimentheater. Unterhaltung also für die ganze Familie. Zudem ist bei den 25 Schausteller-Geschäften eine Geisterbahn dabei. Ein Riesenrad hingegen wird sich dieses Jahr nicht drehen. Die Betreiber vom vergangenen Jahr seien mit dem Umsatz nicht klargekommen, sagt Arzig. Dafür verspricht er mit der Jukebox ein Hochgeschwindigkeitskarussell, das vor allem die Jugendlichen begeistern dürfte.

Ansonsten setzt die Catering Company auf Bewährtes: Der Ländertreff wird dabei sein und auch der "Tanzende Löwe wird wieder bis zum Morgen brüllen", verspricht er. Insgesamt 150 Aussteller stünden unter Vertrag, mehr als im Vorjahr.

Auch der Hütte-Treff wird wieder öffnen, genau wie das Zelt von Hauptsponsor ArcelorMittal und das Kinderparadies - diesmal sogar mit einer Holzwerkstatt. Doch bevor dort der richtige Besucherandrang losgeht, steht der mittlerweile traditionelle Lichterzug am Freitagabend an. Der wird vom Zentralen Platz bis zur Hauptbühne in der Beeskower Straße führen.

Auf dieser Bühne wird es am Freitagabend vor allem Elektrobeats geben, am Sonnabend lädt die Gala der Region zum Verweilen ein, und auch Ronny Gander greift dort zum Mikrofon. Hauptact am zweiten Tag ist dann Michael Wendler ("Sie liebt den DJ"). Die Namen für den Sonntagabend dürften auch vielen in den Ohren klingen. Neben City ("Am Fenster") konnte das Compact-Team das Duo 2raumwohnung ("36 Grad") gewinnen.

Martina Harz von der Stadtverwaltung verwies zudem darauf, dass auch weiter am Sicherheitskonzept für das Stadtfest gefeilt wurde. So wird die Werkstraße unter anderem durch zwei große Coils gesichert.