Polizeibericht Bernau vom 20.07.2017

Wandlitz. Bei der Kollision zweier Autos auf der B 273 sind am Mittwochmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine Frau, die mit ihrem Opel von Wandlitz Richtung A11 unterwegs war, war mit ihrem Wagen, als sie für eine Rast nach links auf einen Waldweg abbiegen wollte, mit einem entgegenkommenden BMW zusammengeprallt. Rettungskräfte brachten die Unfallopfer in ein Berliner Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt, die Bundesstraße dafür kurzzeitig gesperrt werden.

Randaliererauf der Skaterbahn

Basdorf. Offenbar in der Nacht zum Dienstag haben Randalierer auf der Skaterbahn in Basdorf mehrere Zaunfelder herausgerissen und auf dem Gelände 23 Einkaufswagen des benachbarten Verbrauchermarktes verteilt. Dort fehlten am Morgen, wie sich herausstellte, insgesamt35 Einkaufswagen.

VW Golfgestohlen

Schwanebeck. Einen VW Golf IV haben Autodiebe in Schwanebeck gestohlen. Der silbergraue Wagen mit dem Kennzeichen BAR-IL 444 verschwand aus der Bodenseestraße. Er hat noch einen Wert von 5000 Euro.

Berlin. Auf der Frankfurter Allee in Berlin-Lichtenberg ist der linke Fahrstreifen zwischen Buchberger Straße und Weitlingstraße wegen Bauarbeiten gesperrt. Es besteht Staugefahr. Die Maßnahme dauert noch bis Ende Juli an.

Verkehrstipp