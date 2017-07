Polizeibericht Schwedt vom 20.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Templin. Einen unter Drogeneinfluss stehenden Radfahrer hat die Polizei am Dienstagabend auf der Prenzlauer Allee in Templin gestoppt. Den Beamten war der 28-Jährige aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr. Der Mann, der auch noch ein Klappmesser bei sich hatte, gab zu, Betäubungsmittel genommen zu haben. Sein Rad musste er stehen lassen, Messer und Betäubungsmittel abgeben.

Einbrecherim Ferienhaus

Mescherin. In ein als Ferienobjekt genutztes Haus in der Unteren Dorfstraße in Mescherin sind Einbrecher eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Schränke und gingen auch ins angrenzende Stallgebäude. Ob ihnen Wertsachen in die Hände fielen, ist noch nicht bekannt. Der Einbruch wurde am Dienstag angezeigt.

Sicherungsnetzeverschwunden

Lützlow. Mehrere Sicherungsnetze, mit denen Stallgebäude eingerüstet wurden, sind in der Nacht zum Mittwoch von einer Baustelle in der Straße Am Mühlenweg in Lützlow gestohlen worden. Der Schaden liegt bei rund 300 Euro.