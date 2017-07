Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 20.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (moz) Frankfurt (MOZ) Ein Mitarbeiter einer Spedition wurde am frühen Mittwochmorgen Opfer zweier Autodiebe. Der 47-Jährige entlud gegen 4 Uhr im Thomas-Müntzer-Hof 1 seinen VW Transporter, als er von zwei unbekannten Männern im Laderaum überwältigt und zur Herausgabe der Autoschlüssel gezwungen wurde. Dann stießen sie ihn von der Ladefläche und entkamen unerkannt mit dem Auto in Richtung Grenze. Der rechtmäßige Fahrer konnte die Polizei alarmieren. Er wurde leichtverletzt von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizeiangaben entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 14 000 Euro. Nach dem Fahrzeug wurde umgehend eine Fahndung eingeleitet.