Polizeibericht Seelow vom 20.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590430/

Kienitz. In der Straße der Befreiung haben Unbekannte am Mittwoch um 2.30 Uhrversucht, auf ein Grundstück zu gelangen. Sie machten sich an einem Gartentor zu schaffen und hängten es aus. Als Hunde auf dem Nachbargrundstück anschlugen, machten sich die Täter aus dem Staub. Sie blieben unerkannt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen eines Diebstahlsversuchs auf.

Beim Entladen das Auto gestohlen

Frankfurt. Zwei Männer haben in den frühen Morgenstunden am Mittwoch im Thomas-Münzer-Hof den Fahrer eines VW Transporters überwältigt, der gerade beim Entladen war. Sie nahmen ihm den Fahrzeugschlüssel ab,stießen den 47-Jährigen von der Ladefläche, fuhren mit dem Auto in Richtung Grenze und entkamen unerkannt. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Mann ins Krankenhaus. Dem Fahrzeughalter entstand ein Schaden von ca. 14 000 Euro. Die Fahndung nach dem Auto läuft.