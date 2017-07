Polizeibericht Freienwalde vom 20.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Finowfurt. In der Nacht zu Mittwoch sind zunächst unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt an der B167 eingebrochen. Dort stahlen sie den Tresor eines separaten Shops und flüchteten in Richtung B109. Am Lotschesee bei Klosterfelde ließen sie den aufgebrochenen Tresor zurück. In Berlin konnten Polizisten die drei Männer und eine Frau festnehmen.

Hunde vertreiben Einbrecher

Kienitz. In der Straße der Befreiung in Kienitz haben Unbekannte am Mittwoch um 2.30 Uhr ein Gartentor aufgebrochen. Doch die Hunde des Nachbarn schlugen an. Die Täter flüchteten.