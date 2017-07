Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 20.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (moz) Frankfurt/Swiecko (MOZ) Eine gemeinsame deutsch-polnische Streife hat am Mittwochmorgen ein in Berlin gestohlenes Kleinmotorrad und zwei Fahrräder auf der Europastraße 30/Autobahn sichergestellt. Die Beamten hatten gegen 7 Uhr einen in Polen zugelassenen Mercedes Vito am ehemaligen Grenzübergang Autobahn kontrolliert. Ein 46-Jähriger war mit dem Fahrzeug in Richtung Polen unterwegs.