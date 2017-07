Polizeibericht Fürstenwalde vom 20.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (moz) Fürstenwalde (MOZ) In der Nacht zum Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zugang auf ein Firmengelände in der Industriestraße und brachen dort in einen Bürocontainer ein. Sie durchsuchten das Inventar und stahlen diverse Geräte. Der Schaden wird im Polizeibericht mit ungefähr 1000 Euro angegeben. Spezialisten der Kriminaltechnik haben die Spurensicherung übernommen und die Ermittlungen laufen.