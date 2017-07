Weniger Abschiebungen im ersten Halbjahr 2017

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Zahl der Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber ist im ersten Halbjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken. Nach Zahlen des Bundesinnenministeriums, über die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitag) berichten, wurden in den ersten sechs Monaten 12 545 Ausreisepflichtige in ihre Heimatländer abgeschoben, 2016 waren es im selben Zeitraum 13 743 Menschen. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Markus Ulbig (CDU), sagte dazu den Zeitungen: "Aktuell stehen wir vor der Herausforderung, die komplexen Fälle zu entscheiden."

Mitte Juni hatte auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) eine effektivere Durchsetzung der Ausreisepflicht abgelehnter Asylbewerber angemahnt. Notwendig seien "Härte und Rückkehr" für diejenigen, die nicht schutzbedürftig seien, insbesondere für die, "die Straftaten begehen, tricksen oder täuschen".

Im ersten Halbjahr 2017 wurden 90 389 Asylsuchende in Deutschland registriert. Diese kamen vor allem aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und Eritrea. Im ersten Halbjahr 2016 waren es etwa doppelt so viele, im zweiten Halbjahr 2015 sogar mehr als achtmal so viele.