Engelien holt vier Landestitel

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit vier Siegen bei der Landesbestenermittlung der Schwimmer des Jahrgang 2008 im Land Brandenburg hat Hugo Engelien (BSG Stahl) in Eberswalde sein gutes Ergebnis aus dem Vorjahr wiederholt. Trotz sehr schwieriger Trainingsbedingungen aufgrund der geschlossenen Schwimmhalle in Eisenhüttenstadt siegte Hugo Engelien über 50 m Kraul in Bestzeit von 33,62 Sekunden. Mit dieser Zeit belegt er Platz 1 bei den Neunjährigen in der deutschen Bestenliste. Auch über 50 m Rücken und 50 m Brust, in denen er ebenfalls die deutschlandweiten Bestenlisten anführt, sowie den 25 m Delphin erreichte Engelien jeweils den ersten Platz.