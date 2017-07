Warten auf Schönwetter

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590439/

Eine dicke Staubwolke begleitete den Mähdrescher, der am Mittwoch auf einem 45 Hektar großen Gerstenschlag in der Nähe von Arensdorf seine Runden drehte. Im Auftrag des Falkenberger Landwirts Albrecht von Alvensleben wurde in einem Zug das reife Getreide gedroschen, das Stroh gehäckselt und als Dünger wieder auf dem Acker verteilt. Im klimatisierten Hightec-Fahrzeug saß Sebastian Bartsch (30). Der gebürtige Demnitzer - eigentlich bei der Bundeswehr - opfert gern seinen Sommerurlaub und unterstützt den Betrieb von Vater Olaf, der als Lohnunternehmen mit drei Mähdreschern in der Region unterwegs ist. Ein Viertel des Schlages haben die Männer am Mittwoch eingefahren, wegen des Regens in der Nacht zu Donnerstag musste pausiert werden.

Die Mitarbeiter der Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH in Buchholz arbeiten sich ebenfalls langsam voran. Hektar für Hektar suchten sie am Donnerstag die Weizen- und Rapsfelder nach trockenen Flächen ab. "Da es gegen Nachmittag, Abend wieder regnen soll, kann es sein, dass wir heute gar nicht mehr fahren", sagte Geschäftsführer Benjamin Meise.

Mit der Ernte begonnen haben seine Leute Anfang Juli; seit die Gerste abgeerntet ist, warten sie, dass das übrige Getreide trocknet. Für dessen Qualität ist der Regen ein Problem: "Der ständige Wasserreiz bringt das Korn zum Keimen", erklärte Meise. Die Körner in den Ähren wachsen weiter - die Qualität verschlechtert sich: aus Brot- wird minderwertige Futtermittelqualität.

Nach einer einwöchigen Erntepause haben die Buchholzer Landwirte am Mittwoch 60Hektar Triticale - eine Kreuzung aus Roggen und Weizen - gedroschen. "Das Ertragspotential von Weizen wird gekoppelt mit der Trockentoleranz des Roggens", sagte der Geschäftsführer. Denn nicht nur Regen, auch die Trockenphase im Mai machte dem Getreide zu schaffen. Den Triticalen habe sie nichts anhaben können, so Benjamin Meise.

Im Getreidesilo der FGL Handelsgesellschaft in der Fürstenwalder Lindenstraße war es am Donnerstag wegen des nächtlichen Regens etwas ruhiger. "Die Landwirte warten mit der Ernte bis Sonne und Wind das Getreide wieder getrocknet haben", begründete Silomeister Uwe Buksch. Für zu feuchte Körner müssen die Landwirte nämlich Trocknungskosten aufbringen und die Qualität leidet. Seit 14 Tagen läuft bei FGL verhalten die Anlieferung von Gerste, Raps, Roggen, Tritikale und Weizen aus ganz Brandenburg. Spitzenreiter war dabei der Mittwoch mit rund 3000 Tonnen. Das ist die Hälfte der Kapazität in der Ernte-Hauptsaison, die vermutlich in zwei bis drei Wochen - nach einer längeren Schönwetterperiode- anlaufen wird. Dann werden sich wieder zahlreiche Traktoren und Lastwagen zum Entladen vor dem Getreidesilo einfinden. "Dann können schon mal 8000 Tonnen pro Tag abgeliefert werden", sagte Buksch.

Um diesen Andrang zu bewältigen, haben die Mitarbeiter pro Schicht Unterstützung durch Saisonkräfte wie Jenny-Enn Borchardt (19, aus Fürstenwalde) und Sophie Redlich (20, aus Falkenberg. Die jungen Frauen bereiten die Proben, die von jeder Lieferung genommen und ein Jahr aufbewahrt werden, für die Analyse vor, steuern das Gerät zur Probenentnahme oder bestimmen die Schüttdichte der Körner.Diese sagt etwas über die Qualität aus und ist wichtig für die Mengenbefüllung des Silos.