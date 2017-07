Nauen: Rund 160 Lernanfänger werden eingeschult

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Die Zahl der Lernanfänger in Nauen für das Schuljahr 2017/2018 steht zwar noch nicht haargenau fest, doch die Größenordnung schon: So werden an der Käthe-Kollwitz-Grundschule voraussichtlich zwei Eingangsklassen à 23 (45 Lernanfänger plus ein Wiederholer) Schülerinnen und Schüler errichtet. An der Grundschule am Lindenplatz ist eine Eingangsklasse mit 19 Kindern als Integrationsklasse vorgesehen. An der Dr. Georg Graf von Arco Schule sollen bei 94 Schülerinnen und Schülern (90 Lernanfänger plus vier Wiederholer) fünf Integrationsklassen gebildet werden (4 Klassen à 19 Kinder, eine Klasse à 18 Kinder). Die schriftliche Bestätigung durch das Landesschulamt steht allerdings noch aus. Damit stehen insbesondere an der Arco-Schule und der Grundschule am Lindenplatz noch einige freie Schulplätze für erwartete Zuzüge zur Verfügung