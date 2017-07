Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Als erstes Wohnungsunternehmen in Ostdeutschland hat die Wohnungsgesellschaft Erkner das Umweltmanagement-System EMAS eingeführt. Am Donnerstag wurde die Urkunde bei einem Mieterfest übergeben, bei dem auch ein Barfußpfad eröffnet wurde - praktisches Beispiel der ökologischen Orientierung.

artikel-ansicht/dg/0/1/1590441/

Wenn Denny Zuther eine defekte Glühlampe entdeckt, tauscht der Hauswart der Wohnungsgesellschaft Erkner (WGE) sie aus. In Zeiten der Orientierung der WGE an EMAS bleibt es aber nicht beim Austausch, er dokumentiert ihn auch. Damit wird haarklein erfasst, wie oft so etwas geschieht. Und an einem Aufgang, in der Ernst-Thälmann-Straße, spielt die WGE jetzt durch, ob die Umrüstung der Beleuchtung auf LED nachhaltig ist. Für Susanne Branding, die Geschäftsführerin, die ein Diplom in Nachhaltigkeit hat, müssen ökologische, wirtschaftliche und soziale Aspekte zusammenpassen.

Ein handgreiflicheres Beispiel dafür, was die Orientierung an dem EMAS-Standard bedeutet, hat ebenfalls Denny Zuther geschaffen, in Zusammenarbeit mit Lutz Arndt. In Neu-Buchhorst, wo die WGE rund 1000 Wohnungen vermietet, haben die beiden einen Barfußpfad angelegt. Das ist ein eingefriedeter Parcours mit 12 Teilstrecken aus unterschiedlichen Materialien - Holz, Steine, Mulch. Daneben steht ein sogenanntes Insekten-Hotel, ein Holzgestell mit zahlreichen Unterschlupf-Möglichkeiten.

Mit einem Mieterfest wurde das Ganze verbunden, weil, so Susanne Branding, sie Meilensteine immer gemeinsam mit den Mietern feiern wolle. Umweltminister Jörg Vogelsänger, der die Urkunde mit dem Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg, Gundolf Schülke, überreichte, betonte ebenfalls die Bedeutung der Umweltbildung und sagte, er sei stolz auf seine Heimatstadt. Dort ist die WGE das zweite EMAS-zertifizierte Unternehmen: Das Chemiewerk "Prefere Resins" hat es schon.