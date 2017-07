Nicht auf Euro und Cent

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Kinder sind die Basis unserer Sozialversicherung. Sie müssen für die Renten und die Gesundheitsversorgung der Generation ihrer Eltern aufkommen. Ohne Nachwuchs würden diese Grundfeste der deutschen Gesellschaft zusammenbrechen. Trotzdem müssen Eltern bei den Sozialbeiträgen nicht bessergestellt werden als Kinderlose, hat das Bundessozialgericht entschieden. Die Pflegeversicherung war eine Ausnahme. Bei ihr hatten Eltern keine Vorteile, bis das Verfassungsgericht 2001 den Gesetzgeber dazu verpflichtete, was richtig war. Anders sieht es bei der Rentenversicherung aus, wo es für jedes Kind bis zu drei Babyjahre gibt. Dies zahlen teilweise die Steuer- und teilweise die Beitragszahler. In der Krankenversicherung fallen für Kinder und nicht erwerbstätige Ehepartner keine Beiträge an. Dafür stehen die Steuer- und Beitragszahler gerade, auch und gerade Kinderlose. Es gebe keine Pflicht, Eltern auf Euro und Cent genauso zu stellen, als hätten sie keine Kinder, so die Sozialrichter.